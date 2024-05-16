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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 1000 мл, №1 - Харьков (297840) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
267,19
Экономия: -39,73 грн
227,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
254,86
Экономия: -16,08 грн
238,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
376,19
Экономия: -43,66 грн
332,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (4)
271,36
Экономия: -21,73 грн
249,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (2)
259,85
Экономия: -10,22 грн
249,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (4)
231,26
Экономия: -10,89 грн
220,37 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
291,40
Экономия: -11,40 грн
280,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
283,30
Экономия: -8,33 грн
274,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
322,62
Экономия: -25,62 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
318,33
Экономия: -21,33 грн
297,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
311,61
Экономия: -15,71 грн
295,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
303,48
Экономия: -14,48 грн
289,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
295,82
Экономия: -15,61 грн
280,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
301,02
Экономия: -10,12 грн
290,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
294,32
Экономия: -9,32 грн
285,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (3)
304,78
Экономия: -19,78 грн
285,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
300,05
Экономия: -15,05 грн
285,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (3)
325,12
Экономия: -28,12 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
323,90
Экономия: -26,90 грн
297,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
306,21
Экономия: -18,31 грн
287,90 грн