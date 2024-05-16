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АХД 2000 УЛЬТРАЦены в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 1000 мл с дозатором, №1 - Киев (605216) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
355,00
Экономия: -28,40 грн
326,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
486,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (1)
370,90 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -12,00 грн
228,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Всего: упаковка (1)
490,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Всего: упаковка (1)
488,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
485,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
490,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (2)
487,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
369,81 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
283,00 грн
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