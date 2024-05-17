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АХД 2000 УЛЬТРАЦены в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл с дозатором, №1 - Одесса (358849) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
95,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
95,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
127,42 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,66 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Богатое, ул. Мира, 28-А
Всего: упаковка (1)
94,66 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Измаил, ул. Торговая, 48
Всего: упаковка (1)
128,58 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Белогрудовская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
95,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (7)
119,27 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
Всего: упаковка (2)
95,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (3)
119,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
95,22 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
127,82 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (1)
94,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
118,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
127,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
Всего: упаковка (2)
119,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 2-Б
Всего: упаковка (2)
120,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 80
Всего: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Франко Ивана, 30
Всего: упаковка (2)
114,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (3)
109,99
Экономия: -15,46 грн
94,53 грн