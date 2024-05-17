Все аптеки Украины
АХД 2000 УЛЬТРАЦены в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл с дозатором, №1 - Львов (358849) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
125,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
132,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
126,40 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (2)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (3)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 10
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (3)
132,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
95,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (4)
95,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: упаковка (2)
117,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
95,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
119,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Всего: упаковка (2)
117,99 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -15,46 грн
94,53 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -14,97 грн
94,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -18,97 грн
94,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
Всего: упаковка (1)
94,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Франко Ивана, 30
Всего: упаковка (2)
114,51 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (3)
109,99
Экономия: -15,46 грн
94,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
Всего: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
Всего: упаковка (1)
117,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 80
Всего: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 2-Б
Всего: упаковка (2)
120,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
Всего: упаковка (2)
119,47 грн