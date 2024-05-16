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АХД 2000 УЛЬТРАЦены в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл с дозатором, №1 - Киев (358849) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
144,20
Экономия: -35,00 грн
109,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
122,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
118,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
95,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
95,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
118,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
128,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
128,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Королева Академика, 3
Всего: упаковка (1)
119,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (1)
117,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
126,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
Всего: упаковка (3)
128,74 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Тарасовская, 9
Всего: упаковка (2)
127,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Кошевая, 110
Всего: упаковка (1)
128,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Ирпень, ул. Садовая, 38
Всего: упаковка (1)
95,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 80
Всего: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 2-Б
Всего: упаковка (2)
120,24 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
Всего: упаковка (2)
119,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
118,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (2)
117,79 грн