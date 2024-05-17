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АХД 2000 ГЕЛЬЦены в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Одесса (309186) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (5)
35,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (2)
34,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
35,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Всего: упаковка (1)
38,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 19-А
Всего: упаковка (1)
33,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (2)
36,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
45,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
44,89 грн