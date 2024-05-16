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АХД 2000 ГЕЛЬЦены в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Киев (309186) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (10)
45,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
40,78 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
45,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
45,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
44,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
45,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
Всего: упаковка (3)
44,79 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
45,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
42,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 1
Всего: упаковка (1)
44,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
45,32 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
45,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 109
Всего: упаковка (2)
45,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: упаковка (1)
45,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (2)
42,45 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (2)
45,07 грн