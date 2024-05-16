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АХД 2000 ГЕЛЬЦены в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Харьков (309186) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
45,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
45,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
44,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
44,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
45,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
44,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (3)
45,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (4)
44,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
45,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
44,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
44,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Саперная, 32
Всего: упаковка (2)
45,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (3)
45,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 64
Всего: упаковка (1)
45,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Жасминовый, 9
Всего: упаковка (1)
45,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 105
Всего: упаковка (1)
45,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-А
Всего: упаковка (1)
44,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вальтера Академика, 6-А
Всего: упаковка (1)
45,02 грн
Досвід довіра допомога
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274-Г
Всего: упаковка (1)
45,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (1)
45,00 грн