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Аденофит-форте капсулы 420 мг, №60 - Запорожье (668526) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
952,12
Экономия: -145,26 грн
806,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: капсулы (50)
881,57
Экономия: -85,76 грн
795,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
928,99
Экономия: -135,92 грн
793,07 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
888,00
Экономия: -102,60 грн
785,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
839,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
896,99
Экономия: -103,92 грн
793,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: капсулы (50)
891,11
Экономия: -53,38 грн
837,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
908,00
Экономия: -147,57 грн
760,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
839,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
839,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
853,50
Экономия: -69,96 грн
783,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
947,04
Экономия: -140,18 грн
806,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
839,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
839,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
839,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
839,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
839,50 грн