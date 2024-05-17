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NOW FOODS SILYMARIN капсулы 150 мг, №30 - Запорожье (709379) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
282,78
Экономия: -12,09 грн
270,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
282,35
Экономия: -23,43 грн
258,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
299,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: упаковка (1)
237,00
Экономия: -31,00 грн
206,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 8-А
Всего: упаковка (1)
301,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
253,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
269,10
Экономия: -10,10 грн
259,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (1)
290,55
Экономия: -19,86 грн
270,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
296,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
269,88
Экономия: -10,88 грн
259,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
258,96
Экономия: -8,85 грн
250,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 5
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: упаковка (1)
300,04
Экономия: -31,26 грн
268,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
320,99
Экономия: -67,51 грн
253,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
263,21
Экономия: -9,32 грн
253,89 грн