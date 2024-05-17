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NOW FOODS SILYMARIN капсулы 150 мг, №30 - Одесса (709379) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
255,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
299,26
Экономия: -68,89 грн
230,37 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
275,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
252,37 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
286,65
Экономия: -56,09 грн
230,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
270,84
Экономия: -40,78 грн
230,06 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
275,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
242,17 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
247,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
248,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
288,77
Экономия: -18,08 грн
270,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
243,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
234,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
284,86
Экономия: -46,70 грн
238,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
270,45
Экономия: -16,65 грн
253,80 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
272,80 грн
Венера
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (1)
272,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
255,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
Всего: упаковка (1)
255,20 грн