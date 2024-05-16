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NOW FOODS SILYMARIN капсулы 150 мг, №30 - Киев (709379) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
258,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
329,55
Экономия: -9,89 грн
319,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
246,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
282,15
Экономия: -34,27 грн
247,88 грн
Мед-сервис
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Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
279,59
Экономия: -31,71 грн
247,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
292,06
Экономия: -44,24 грн
247,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
245,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
276,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
288,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (1)
250,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
236,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
234,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
242,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (2)
242,17 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
243,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
Всего: упаковка (1)
260,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
296,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (1)
249,82 грн