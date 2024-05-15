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NOW FOODS SILYMARIN капсулы 150 мг, №30 - Харьков (709379) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
295,77 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
303,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
277,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
275,80
Экономия: -21,28 грн
254,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
299,84
Экономия: -30,18 грн
269,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
298,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
299,36
Экономия: -50,77 грн
248,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
287,65 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Покотиловка, ул. Независимости, 58
Всего: упаковка (2)
296,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
298,84
Экономия: -26,05 грн
272,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
262,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (1)
255,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
267,65
Экономия: -16,00 грн
251,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
297,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Соборная, 33/3
Всего: упаковка (2)
288,53 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
276,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
302,45
Экономия: -54,83 грн
247,62 грн