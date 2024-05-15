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NOW FOODS SILYMARIN капсулы 150 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (709379) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
292,65
Экономия: -21,96 грн
270,69 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
295,33
Экономия: -24,64 грн
270,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
298,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
266,15
Экономия: -9,25 грн
256,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
285,81
Экономия: -11,81 грн
274,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
327,38
Экономия: -17,48 грн
309,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
276,97
Экономия: -18,07 грн
258,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -37,51 грн
253,48 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
285,31
Экономия: -14,62 грн
270,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
273,95
Экономия: -12,95 грн
261,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
275,80
Экономия: -17,90 грн
257,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (1)
307,99
Экономия: -54,51 грн
253,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
296,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
296,35
Экономия: -25,66 грн
270,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (1)
288,02
Экономия: -17,33 грн
270,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
249,50 грн