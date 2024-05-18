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БАЛЬЗАМЕД ИНТЕНСИВ бальзам туба 40 г - Запорожье (69364) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
359,41
Экономия: -57,26 грн
302,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
313,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
342,00
Экономия: -49,00 грн
293,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
313,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
341,90
Экономия: -30,39 грн
311,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
283,52
Экономия: -10,62 грн
272,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
359,85
Экономия: -48,81 грн
311,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
324,54
Экономия: -33,35 грн
291,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
365,76
Экономия: -63,51 грн
302,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
313,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
313,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
313,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
295,78
Экономия: -10,88 грн
284,90 грн