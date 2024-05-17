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БАЛЬЗАМЕД ИНТЕНСИВ бальзам туба 40 г - Одесса (69364) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
314,11
Экономия: -10,00 грн
304,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
353,14
Экономия: -42,53 грн
310,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
327,65
Экономия: -20,75 грн
306,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
313,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
313,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
335,66
Экономия: -32,40 грн
303,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
313,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
253,72
Экономия: -7,82 грн
245,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
300,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
359,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
314,85
Экономия: -17,85 грн
297,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
313,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
324,26
Экономия: -12,61 грн
311,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
321,99
Экономия: -16,09 грн
305,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
325,80 грн