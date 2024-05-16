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БАЛЬЗАМЕД ИНТЕНСИВ бальзам туба 40 г - Харьков (69364) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
341,24
Экономия: -44,78 грн
296,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
336,59
Экономия: -25,21 грн
311,38 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
277,90 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
312,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
329,35
Экономия: -18,51 грн
310,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
349,66
Экономия: -39,51 грн
310,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
328,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
330,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
278,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
278,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
318,71
Экономия: -30,16 грн
288,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
352,06
Экономия: -52,35 грн
299,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
319,33 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
298,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
316,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
335,94
Экономия: -35,53 грн
300,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
312,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
298,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
339,00
Экономия: -77,99 грн
261,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
312,80 грн