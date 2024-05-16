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Бальзам "Золотая Звезда" баночка 4 г - Киев (232622) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (3)
53,63
Экономия: -4,67 грн
48,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (6)
53,28
Экономия: -4,32 грн
48,96 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
55,82
Экономия: -6,34 грн
49,48 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (3)
52,43
Экономия: -3,11 грн
49,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1)
53,98
Экономия: -4,76 грн
49,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
54,03
Экономия: -5,07 грн
48,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (4)
53,93
Экономия: -4,68 грн
49,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
52,91
Экономия: -4,21 грн
48,70 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом