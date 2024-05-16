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Бальзам "Золотая Звезда" баночка 4 г - Харьков (232622) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (4)
53,53
Экономия: -4,28 грн
49,25 грн
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (3)
54,08
Экономия: -4,76 грн
49,32 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
56,10
Экономия: -6,62 грн
49,48 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
54,24
Экономия: -5,28 грн
48,96 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1)
54,18
Экономия: -4,96 грн
49,22 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (3)
52,67
Экономия: -3,71 грн
48,96 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (6)
54,54
Экономия: -5,58 грн
48,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
51,76
Экономия: -3,06 грн
48,70 грн
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