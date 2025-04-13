Киев
Миросибан (Mirosiban)

Миросибан (Mirosiban)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Миросибан концентрат для раствора для инфузий 37.5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
2757,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Миросибан концентрат для раствора для инфузий 37.5 мг/5 мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
2757,60 грн
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