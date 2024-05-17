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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в пачке, №20 - Запорожье (503916) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
141,53
Экономия: -14,55 грн
126,98 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
122,34 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
134,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
128,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
137,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
128,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
134,87
Экономия: -10,77 грн
124,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
136,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
153,79
Экономия: -28,88 грн
124,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
144,40
Экономия: -12,50 грн
131,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн