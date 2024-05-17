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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в пачке, №20 - Запорожье (503913) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
94,80 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
94,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
102,40 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
94,82 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
102,38 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
95,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
94,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
94,88 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
94,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
94,35
Экономия: -8,37 грн
85,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
100,31
Экономия: -8,84 грн
91,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
92,49
Экономия: -6,90 грн
85,59 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
102,06 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
99,64 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
90,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Товарищеская, 39
Всего: упаковка (1)
95,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
98,11
Экономия: -12,09 грн
86,02 грн
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
94,76 грн