Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
405,03
Экономия при брони: -61,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
419,73
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
348,66
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
408,83
Экономия при брони: -16,90 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
392,00
Экономия при брони: -59,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
411,34
Экономия при брони: -24,38 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
456,74
Экономия при брони: -69,42 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
419,10
Экономия при брони: -63,70 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
395,02
Экономия при брони: -22,89 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
384,30
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
408,42
Экономия при брони: -26,34 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
5.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
449,70
Экономия при брони: -68,34 грн
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,12
Экономия при брони: -62,64 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
414,43
Экономия при брони: -24,38 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Оболонская, 4-А
5.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воскресенский, 22
6.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
410,60
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
6.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
410,46
Экономия при брони: -19,52 грн