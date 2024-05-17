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Альбендазол таблетки жевательные 400 мг блистер, №3 - Запорожье (190310) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
116,87
Экономия: -31,87 грн
85,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
114,48
Экономия: -29,48 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (9)
112,45
Экономия: -5,45 грн
107,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (16)
113,18
Экономия: -6,18 грн
107,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
98,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
118,79
Экономия: -22,85 грн
95,94 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
113,75
Экономия: -28,75 грн
85,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
116,00
Экономия: -31,00 грн
85,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (135)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
102,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (24)
111,91
Экономия: -4,91 грн
107,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
98,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
113,78
Экономия: -28,78 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
111,75
Экономия: -4,75 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (11)
111,16
Экономия: -4,16 грн
107,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (135)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
102,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
117,74
Экономия: -5,84 грн
111,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (9)
112,75
Экономия: -5,75 грн
107,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (15)
111,18
Экономия: -4,18 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (13)
113,77
Экономия: -6,77 грн
107,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
113,78
Экономия: -28,78 грн
85,00 грн