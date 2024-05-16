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Альбендазол таблетки жевательные 400 мг блистер, №3 - Харьков (190310) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (22)
108,64
Экономия: -5,49 грн
103,15 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
111,21
Экономия: -4,06 грн
107,15 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
117,50
Экономия: -22,05 грн
95,45 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (32)
112,07
Экономия: -4,92 грн
107,15 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
100,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (8)
112,05
Экономия: -5,05 грн
107,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -17,54 грн
95,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (21)
112,97
Экономия: -5,82 грн
107,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (7)
112,11
Экономия: -5,11 грн
107,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
114,15
Экономия: -7,15 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (9)
117,93
Экономия: -6,93 грн
111,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
113,76
Экономия: -6,61 грн
107,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (22)
113,24
Экономия: -6,09 грн
107,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
102,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
112,74
Экономия: -5,74 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (7)
110,78
Экономия: -3,63 грн
107,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (8)
113,40
Экономия: -6,25 грн
107,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (9)
112,51
Экономия: -5,51 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (7)
113,81
Экономия: -6,81 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (25)
105,35
Экономия: -4,60 грн
100,75 грн