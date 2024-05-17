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Амброксол-Тева раствор оральный 7,5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Запорожье (439080) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
222,69
Экономия: -38,34 грн
184,35 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
198,76
Экономия: -20,25 грн
178,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
214,99
Экономия: -40,57 грн
174,42 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
186,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
186,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
204,89
Экономия: -23,88 грн
181,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
188,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
182,67 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
214,95
Экономия: -17,11 грн
197,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
193,78
Экономия: -18,94 грн
174,84 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
222,26
Экономия: -40,87 грн
181,39 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
225,31
Экономия: -18,81 грн
206,50 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
186,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
213,32
Экономия: -32,32 грн
181,00 грн