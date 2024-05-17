Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол-ТеваЦены в аптеках

Амброксол-Тева раствор оральный 7,5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 40 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Запорожье (439079) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
53,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
62,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Науки, 62-А
Всего: упаковка (1)
53,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Перша аптека
Подробнее
Закрыто
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (1)
71,83
Экономия: -0,21 грн
71,62 грн
Эко аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
83,99 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом