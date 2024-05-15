Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол-ТеваЦены в аптеках

Амброксол-Тева раствор оральный 7,5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 40 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Днепр (Днепропетровск) (439079) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
53,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
62,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 62-А
Всего: упаковка (1)
53,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Перша аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Луцк, просп. Возрождения, 30
Всего: упаковка (1)
72,56
Экономия: -1,16 грн
71,40 грн
Эко аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
83,99 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом