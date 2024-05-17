Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол-ТеваЦены в аптеках

Амброксол-Тева сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл с мерным стаканчиком, №1 - Запорожье (438181) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
93,53
Экономия: -4,53 грн
89,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -21,56 грн
83,94 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
83,83 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
84,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
97,16
Экономия: -11,25 грн
85,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
91,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
87,31 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
94,54
Экономия: -16,41 грн
78,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
103,12
Экономия: -22,21 грн
80,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
93,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
81,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
104,95
Экономия: -24,04 грн
80,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
95,70
Экономия: -14,84 грн
80,86 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
101,27
Экономия: -20,32 грн
80,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
83,68 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн