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Амброксол-Тева таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (437223) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
90,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), блистер (1)
98,78
Экономия: -29,06 грн
69,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
91,29
Экономия: -14,08 грн
77,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
83,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
99,50
Экономия: -18,97 грн
80,53 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
96,00
Экономия: -18,60 грн
77,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
96,00
Экономия: -18,60 грн
77,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
104,00
Экономия: -23,60 грн
80,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (15)
93,99
Экономия: -13,46 грн
80,53 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
78,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7), блистер (1)
92,35
Экономия: -14,10 грн
78,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
83,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
83,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
96,00
Экономия: -18,60 грн
77,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4), блистер (1)
92,85
Экономия: -19,34 грн
73,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), блистер (1)
90,90
Экономия: -15,88 грн
75,02 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер (1)
98,60
Экономия: -17,00 грн
81,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
98,07
Экономия: -20,82 грн
77,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4), блистер (1)
87,98
Экономия: -10,68 грн
77,30 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
78,24 грн