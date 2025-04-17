Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -7,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,52
Экономия при брони: -12,72 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,44
Экономия при брони: -12,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,52
Экономия при брони: -12,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,16
Экономия при брони: -11,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 22
6.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,51
Экономия при брони: -7,71 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
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Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"