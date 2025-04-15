Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,65
Экономия при брони: -4,35 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,10
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,65
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,65
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"