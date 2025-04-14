Днепр (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,06
Экономия при брони: -1,64 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,70
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"