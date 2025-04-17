Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -8,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,39
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,58
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Корвалазид капли оральные флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"