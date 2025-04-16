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Хедерал
®
Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Хедерал
®
Плющ (Hederal
®
Hedera Helix)
Кривой Рог
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Закроется в 18:00
Высокополье, ул. Банковая, 2
47.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
201,06
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 31
48.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
201,58
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
61.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
211,38
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
94.7 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
200,84
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-Р
106.3 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
211,05
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Белецковка, ул. Весенняя, 1-А
121.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
211,29
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
124.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
210,33
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 13
128.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
210,62
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
128.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
201,52
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
131.5 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
210,87
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
136.0 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
142,16
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
141.1 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
142,09
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Знаменская, 41
147.8 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
141,70
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
201,02
грн
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Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
149.2 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
211,89
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
151.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
212,14
грн
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Открыто
Закроется в 15:00
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
151.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
200,51
грн
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Открыто
Закроется в 14:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 45-А
152.6 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
210,47
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
157.4 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
140,85
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Хедерал® Плющ сироп флакон 200 мл №1
Витамины
210,73
грн
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