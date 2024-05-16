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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществNOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕЦены в аптеках

NOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕ капсулы мягкие, №30 - Львов (709286) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
165,12 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
191,10
Экономия: -0,55 грн
190,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
192,99
Экономия: -24,57 грн
168,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
165,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -47,57 грн
168,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
213,99
Экономия: -45,57 грн
168,42 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
181,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
169,98
Экономия: -15,10 грн
154,88 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
199,71
Экономия: -44,93 грн
154,78 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
181,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -53,57 грн
168,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -39,57 грн
168,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
232,99
Экономия: -64,57 грн
168,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
175,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
181,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -22,08 грн
168,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -47,57 грн
168,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн