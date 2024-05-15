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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществNOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕЦены в аптеках

NOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕ капсулы мягкие, №30 - Харьков (709286) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
165,12 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
210,53
Экономия: -46,75 грн
163,78 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
193,98
Экономия: -22,30 грн
171,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
237,80
Экономия: -54,90 грн
182,90 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
175,03 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
180,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
203,16
Экономия: -30,11 грн
173,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
191,99
Экономия: -23,57 грн
168,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
209,24
Экономия: -35,98 грн
173,26 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
146,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
194,05
Экономия: -20,52 грн
173,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
165,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (3)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
174,98
Экономия: -10,28 грн
164,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
175,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
198,43
Экономия: -38,45 грн
159,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
197,37
Экономия: -29,69 грн
167,68 грн