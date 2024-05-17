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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер, №30 - Запорожье (446307) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
209,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: блистер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
204,57
Экономия: -2,06 грн
202,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
210,11
Экономия: -0,18 грн
209,93 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
217,42
Экономия: -1,78 грн
215,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 50 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
209,03 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
210,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Брестская, 5
Всего: упаковка (1)
210,62
Экономия: -1,25 грн
209,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
210,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
210,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
209,46
Экономия: -1,96 грн
207,50 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
Всего: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
220,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом