Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА IIБлокаторы рецепторов ангиотензина II и блокаторы кальциевых каналовВалсартан и амлодипинАмлосартанЦены в аптеках

Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер, №30 - Одесса (446307) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
204,73 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: блистер (1)
181,89 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
210,33
Экономия: -2,27 грн
208,06 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Косов, ул. Небесной Сотни, 24/1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
204,08
Экономия: -1,71 грн
202,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
210,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 18:50
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
209,79
Экономия: -1,49 грн
208,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
208,95
Экономия: -2,09 грн
206,86 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
210,48
Экономия: -1,17 грн
209,31 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
218,97
Экономия: -3,40 грн
215,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
210,57 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
211,04
Экономия: -3,38 грн
207,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ковель, ул. Брестская, 5
Всего: упаковка (1)
208,04
Экономия: -0,31 грн
207,73 грн
Волыньфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
Всего: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
219,34 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом