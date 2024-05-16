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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер, №30 - Харьков (446307) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
209,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: блистер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
204,39 грн
Аптека сальве
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Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
218,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
210,90
Экономия: -3,83 грн
207,07 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
208,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Брестская, 5
Всего: упаковка (1)
207,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Косов, ул. Небесной Сотни, 24/1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
204,62
Экономия: -2,77 грн
201,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
210,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
208,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
209,10
Экономия: -0,91 грн
208,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
210,07 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
Всего: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
218,96 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом