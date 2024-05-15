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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (446307) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
210,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: блистер (1)
181,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
204,13
Экономия: -2,07 грн
202,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Косов, ул. Небесной Сотни, 24/1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
202,43
Экономия: -0,51 грн
201,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
208,91 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 16:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
217,98
Экономия: -1,89 грн
216,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Кравчука, 23
Всего: упаковка (1)
209,83
Экономия: -0,98 грн
208,85 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 20:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
210,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
209,82
Экономия: -2,02 грн
207,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ковель, ул. Брестская, 5
Всего: упаковка (1)
207,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:50
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
209,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
209,35
Экономия: -2,14 грн
207,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
210,04
Экономия: -1,54 грн
208,50 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
Всего: упаковка (1)
202,38 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
219,45 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом