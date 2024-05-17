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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Запорожье (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
146,05
Экономия: -8,73 грн
137,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
145,79
Экономия: -4,85 грн
140,94 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
159,72
Экономия: -20,52 грн
139,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
156,80
Экономия: -12,64 грн
144,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
142,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -29,82 грн
125,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
145,68
Экономия: -7,48 грн
138,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
144,56
Экономия: -6,79 грн
137,77 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
141,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Курахово, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (6)
141,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
141,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Всего: упаковка (1)
142,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
141,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
142,23 грн