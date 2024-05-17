Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Одесса (446303) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Затишье, ул. Суворова, 34
Здорова родина
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Теплик, ул. Независимости, 29
Аптека низких цен
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Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
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Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
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Умань, ул. Европейская, 7/1
Аптека низких цен
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Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
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Умань, ул. Европейская, 58
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Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Подорожник
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Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
Аптека низких цен
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Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Здорова родина
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Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
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Всего: упаковка (1)
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Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Мед-сервис
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Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
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Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Аптека бам
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
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Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216