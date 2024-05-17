К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б Всего: упаковка (1) 129,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Затишье, ул. Суворова, 34 Всего: блистер (2) 173,50 Экономия: -43,00 грн 130,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Теплик, ул. Независимости, 29 Всего: упаковка (1) 145,85 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г Всего: упаковка (1) 146,59 Экономия: -8,39 грн 138,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9 Всего: блистер (2) 130,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Умань, ул. Европейская, 7/1 Всего: блистер (2) 130,20 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29 Всего: упаковка (1) 162,38 Экономия: -21,01 грн 141,37 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -16,80 грн 142,20 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 159,39 Экономия: -13,71 грн 145,68 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Умань, ул. Европейская, 58 Всего: блистер (2) 129,80 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б Всего: упаковка (1) 142,23 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А Всего: упаковка (1) 125,17 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28 Всего: упаковка (1) 143,38 Экономия: -5,61 грн 137,77 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1 Всего: упаковка (1) 127,32 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д Всего: упаковка (1) 147,14 Экономия: -8,94 грн 138,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М Всего: упаковка (1) 130,20 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Никополь, ул. Княжеская, 83-В Всего: упаковка (1) 148,87 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А Всего: упаковка (1) 144,88 Экономия: -7,10 грн 137,78 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Онуфриевка, ул. Центральная, 10 Всего: упаковка (1) 141,33 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 125,17 грн Забронировать