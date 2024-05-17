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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Одесса (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
129,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Затишье, ул. Суворова, 34
Всего: блистер (2)
173,50
Экономия: -43,00 грн
130,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
145,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
146,59
Экономия: -8,39 грн
138,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
Всего: блистер (2)
130,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: блистер (2)
130,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (1)
162,38
Экономия: -21,01 грн
141,37 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -16,80 грн
142,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
159,39
Экономия: -13,71 грн
145,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Умань, ул. Европейская, 58
Всего: блистер (2)
129,80 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
143,38
Экономия: -5,61 грн
137,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
127,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
147,14
Экономия: -8,94 грн
138,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Всего: упаковка (1)
130,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
144,88
Экономия: -7,10 грн
137,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
125,17 грн