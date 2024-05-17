Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Львов (446303) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Подорожник
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
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Кожичи, ул. Шевченко, 19
1 социальна аптека
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Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Здорова родина
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Здорова родина
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Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
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Дрогобыч, ул. Шептицкого, 18/6
Здорова родина
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Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Здорова родина
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Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Аптека семейная
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Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Здорова родина
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Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Здорова родина
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Стрый, ул. Олесницкого, 1
Здорова родина
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Стрый, ул. Успенская, 36-А
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
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Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Здорова родина
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Тысменица, ул. Галицкая, 21
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Тернополь, ул. Купчинского, 8
Аптека сальве
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
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Дубно, ул. Сурмичи, 101
Аптека доброго дня
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Всего: блистер (2)
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Ровно, ул. Бачинского Сергея, 5
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 28
Подорожник
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
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Камень-Каширский, пл. Культуры, 13
D.s.
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1-Д
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13-Б