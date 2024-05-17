К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Кожичи, ул. Шевченко, 19 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 129,15 Экономия: -3,98 грн 125,17 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (1) 143,40 Экономия: -12,90 грн 130,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32 Всего: упаковка (1) 144,42 Экономия: -1,00 грн 143,42 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1 Всего: упаковка (2) 145,48 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дрогобыч, ул. Шептицкого, 18/6 Всего: упаковка (1) 152,99 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13 Всего: упаковка (1) 150,39 Экономия: -0,92 грн 149,47 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1 Всего: упаковка (1) 154,17 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дрогобыч, ул. Шевская, 8 Всего: упаковка (1) 150,11 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дрогобыч, пл. Рынок, 11 Всего: упаковка (1) 148,73 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Стрый, ул. Олесницкого, 1 Всего: упаковка (1) 154,63 Экономия: -0,70 грн 153,93 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Стрый, ул. Успенская, 36-А Всего: упаковка (1) 152,50 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 149,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тысменица, ул. Галицкая, 21 Всего: упаковка (1) 154,27 Экономия: -1,95 грн 152,32 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Купчинского, 8 Всего: упаковка (1) 125,17 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дубно, ул. Сурмичи, 101 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 150,58 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Ровно, ул. Бачинского Сергея, 5 Всего: блистер (2) 149,00 Экономия: -18,50 грн 130,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Хуст, ул. Карпатской Сечи, 28 Всего: упаковка (1) 151,99 Экономия: -26,82 грн 125,17 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Камень-Каширский, пл. Культуры, 13 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 125,17 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1-Д Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 135,50 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13-Б Всего: упаковка (2) 130,20 грн Забронировать