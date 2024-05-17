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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Львов (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
129,15
Экономия: -3,98 грн
125,17 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
143,40
Экономия: -12,90 грн
130,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
144,42
Экономия: -1,00 грн
143,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (2)
145,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 18/6
Всего: упаковка (1)
152,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
150,39
Экономия: -0,92 грн
149,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
154,17 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
150,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
148,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
154,63
Экономия: -0,70 грн
153,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
152,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
149,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 21
Всего: упаковка (1)
154,27
Экономия: -1,95 грн
152,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 8
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
150,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Бачинского Сергея, 5
Всего: блистер (2)
149,00
Экономия: -18,50 грн
130,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:30
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 28
Всего: упаковка (1)
151,99
Экономия: -26,82 грн
125,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 13
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
125,17 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
135,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13-Б
Всего: упаковка (2)
130,20 грн