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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Киев (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
176,50
Экономия: -51,33 грн
125,17 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
148,00
Экономия: -4,44 грн
143,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
149,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
154,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
152,43
Экономия: -0,27 грн
152,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
154,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
125,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
144,88
Экономия: -7,10 грн
137,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (1)
155,03
Экономия: -0,85 грн
154,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Умань, ул. Европейская, 58
Всего: блистер (2)
129,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: блистер (2)
130,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
Всего: блистер (1)
130,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
145,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (1)
146,45
Экономия: -8,25 грн
138,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (2)
149,95
Экономия: -0,14 грн
149,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Всего: упаковка (1)
130,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
Всего: блистер (2)
130,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
159,39
Экономия: -13,71 грн
145,68 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -16,80 грн
142,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
Всего: упаковка (1)
125,17 грн