К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Канев, ул. Героев Днепра, 3-А Всего: упаковка (1) 176,50 Экономия: -51,33 грн 125,17 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Коростышев, ул. Киевская, 109-А Всего: упаковка (1) 148,00 Экономия: -4,44 грн 143,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, просп. Мира, 8 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 149,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б Всего: упаковка (1) 154,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 152,43 Экономия: -0,27 грн 152,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 154,74 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 125,17 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А Всего: упаковка (1) 144,88 Экономия: -7,10 грн 137,78 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Калиновка, ул. Чкалова, 6 Всего: упаковка (1) 155,03 Экономия: -0,85 грн 154,18 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Умань, ул. Европейская, 58 Всего: блистер (2) 129,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Умань, ул. Европейская, 7/1 Всего: блистер (2) 130,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Винница, ул. Васильковая, 9 Всего: блистер (1) 130,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Теплик, ул. Независимости, 29 Всего: упаковка (1) 145,28 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Миргород, ул. Гоголя, 139 Всего: упаковка (1) 146,45 Экономия: -8,25 грн 138,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Жмеринка, ул. Соборная, 2 Всего: упаковка (2) 149,95 Экономия: -0,14 грн 149,81 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М Всего: упаковка (1) 130,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9 Всего: блистер (2) 130,20 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20) 159,39 Экономия: -13,71 грн 145,68 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -16,80 грн 142,20 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А Всего: упаковка (1) 125,17 грн Забронировать