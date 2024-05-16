Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Киев (446303) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найденоВ других городах:
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Авк фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Здорова родина
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Аптека бам
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Умань, ул. Европейская, 58
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
Здорова родина
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
Аптека копейка
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А