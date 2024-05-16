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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Харьков (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
141,63 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
146,38
Экономия: -8,18 грн
138,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: блистер (2)
142,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: блистер (1)
130,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -29,82 грн
125,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дружковка, ул. Машиностроителей, 58
Всего: упаковка (1)
142,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (1)
146,45
Экономия: -8,25 грн
138,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
157,77
Экономия: -18,57 грн
139,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
141,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
142,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
157,60
Экономия: -13,44 грн
144,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новогродовка, ул. Центральная, 36
Всего: упаковка (1)
141,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
141,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Всего: упаковка (1)
142,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
141,96 грн