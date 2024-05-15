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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (446303) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
159,89
Экономия: -20,69 грн
139,20 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
134,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
157,60
Экономия: -13,44 грн
144,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
142,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
148,34
Экономия: -7,40 грн
140,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
148,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: блистер (2)
142,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
142,54
Экономия: -4,34 грн
138,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
141,97
Экономия: -4,20 грн
137,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
141,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 17
Всего: блистер (2)
130,50 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
141,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Всего: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
141,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Всего: упаковка (1)
142,38 грн