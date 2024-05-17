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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер, №30 - Одесса (446299) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: блистер (1)
162,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
179,22
Экономия: -6,88 грн
172,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
183,44
Экономия: -11,29 грн
172,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
184,22
Экономия: -0,54 грн
183,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
Всего: упаковка (1)
92,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
156,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
96,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 99
Всего: блистер (2)
161,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (1)
178,98
Экономия: -6,83 грн
172,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
176,85
Экономия: -6,11 грн
170,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Всего: упаковка (1)
179,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
183,93
Экономия: -11,61 грн
172,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
181,65
Экономия: -9,50 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
182,79
Экономия: -13,00 грн
169,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
182,44
Экономия: -10,29 грн
172,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
184,03
Экономия: -14,24 грн
169,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (1)
193,65 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: блистер (2)
165,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
193,78
Экономия: -0,31 грн
193,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
191,32 грн