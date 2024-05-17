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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер, №30 - Львов (446299) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
178,64
Экономия: -6,49 грн
172,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 18/6
Всего: упаковка (1)
195,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
190,36 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
192,36
Экономия: -0,04 грн
192,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
191,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
195,85
Экономия: -0,85 грн
195,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
179,57
Экономия: -7,42 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
177,45
Экономия: -5,30 грн
172,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
180,81
Экономия: -8,66 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
182,51
Экономия: -10,36 грн
172,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
162,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
95,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
184,06
Экономия: -12,82 грн
171,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
196,35
Экономия: -0,11 грн
196,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
183,53
Экономия: -11,38 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
178,85
Экономия: -6,70 грн
172,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 30
Всего: упаковка (1)
180,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 28-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
184,01
Экономия: -11,86 грн
172,15 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: блистер (1)
162,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
177,74
Экономия: -5,59 грн
172,15 грн