Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА IIБлокаторы рецепторов ангиотензина II и блокаторы кальциевых каналовВалсартан и амлодипинАмлосартанЦены в аптеках

Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер, №30 - Киев (446299) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чайки, ул. Лобановского, 28
Всего: упаковка (1)
162,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
178,40
Экономия: -5,57 грн
172,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
182,79
Экономия: -10,64 грн
172,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
161,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
178,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Всего: упаковка (1)
179,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
Всего: упаковка (1)
162,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
196,54
Экономия: -0,78 грн
195,76 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
197,03
Экономия: -2,44 грн
194,59 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -5,52 грн
178,48 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 99
Всего: блистер (2)
161,70 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (1)
195,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
179,59
Экономия: -7,44 грн
172,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
183,28 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А
Всего: блистер (1)
162,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
182,50
Экономия: -10,35 грн
172,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Всего: блистер (1)
180,42 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -5,71 грн
184,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
155,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
184,03
Экономия: -14,24 грн
169,79 грн