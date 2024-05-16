К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чайки, ул. Лобановского, 28 Всего: упаковка (1) 162,30 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Боярка, ул. Крещатик, 4-А Всего: упаковка (1) 178,40 Экономия: -5,57 грн 172,83 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2 Всего: упаковка (1) 182,79 Экономия: -10,64 грн 172,15 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А Всего: упаковка (1) 161,70 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167 Всего: упаковка (1) 178,77 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Пятигоры, ул. Сикорского, 2 Всего: упаковка (1) 179,55 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, ул. Всехсвятская, 18 Всего: упаковка (1) 162,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б Всего: упаковка (1) 196,54 Экономия: -0,78 грн 195,76 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 197,03 Экономия: -2,44 грн 194,59 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бердичев, ул. Европейская, 128 Всего: упаковка (1) 184,00 Экономия: -5,52 грн 178,48 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 99 Всего: блистер (2) 161,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Калиновка, ул. Чкалова, 6 Всего: упаковка (1) 195,11 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Лубны, просп. Владимирский, 35 Всего: упаковка (1) 179,59 Экономия: -7,44 грн 172,15 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Теплик, ул. Независимости, 29 Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10) 183,28 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А Всего: блистер (1) 162,20 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Миргород, ул. Гоголя, 170-Б Всего: упаковка (1) 182,50 Экономия: -10,35 грн 172,15 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1 Всего: блистер (1) 180,42 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 190,50 Экономия: -5,71 грн 184,79 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1 Всего: упаковка (1) 155,92 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, просп. Свободы, 65 Всего: упаковка (1) 184,03 Экономия: -14,24 грн 169,79 грн Забронировать